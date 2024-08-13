مقتل 12 شخصا بهجوم لمسلحين شمال كيفو فى الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء مقتل نحو 12 شخصا في هجوم شنه مسلحون متحالفون مع تنظيم داعش الإرهابي، في مقاطعة شمال كيفو، شرق الكونغو.

وقالت رئيسة بلدية موكونيا، نيكول كيكوكو للتلفزيون الوطني - إن تلك العناصر المتحالفة مع داعش هاجمت سكان قرية موكونيا أمس، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى قابل للارتفاع نظرا لأن العديد من القرويين ما زالوا في عداد المفقودين.

وشهدت هجمات تلك العناصر، ارتفاعا في الآونة الأخيرة. ففي يونيو الماضي، قتلت ما لا يقل عن 40 شخصا في عدة قرى في شمال كيفو. كما يشتبه في أنها تقف وراء مذبحة العام الماضي التي قتل فيها 41 شخصا، معظمهم من الطلاب، في أوغندا المجاورة.

وفي عام 2021، شن الجيش الأوغندي ضربات جوية ومدفعية مشتركة ضد تلك القوات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر ان تستكمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو (مونوسكو)، التي شاركت في القتال ضد المتمردين لأكثر من 20 عاما قبل أن تطلب منها الحكومة الكونغولية مغادرة البلاد، بسبب عدم قدرتها على تنفيذ إنهاء الصراع، انسحابها بحلول نهاية العام الجاري.