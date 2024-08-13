وزير الخارجية الإيطالي: نشجع جهود وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تشجع جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مع إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي - في تغريدة على منصة إكس اليوم الثلاثاء - أنه يجب على إيران أن تتخلى عن الأعمال التي تهدف إلى إثارة التصعيد في المنطقة، مضيفا "ملتزمون ببناء السلام".

وكان تاياني أعلن تأييد إيطاليا بقوة للمبادرة التى أطلقتها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل بسرعة إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وقال وزير خارجية إيطاليا، إنه ليس هناك وقت لنضيعه ، مشيرا إلى من الضروري استعادة الافق السياسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

مستشار الرئيس الفلسطيني يستعجل تحركا عربيا للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى

طالب مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، بتحرك عربي وإسلامي جماعي وفوري بشكل جدى من أجل كبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى تجنبا لحدوث تداعيات خطيرة، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يستنكر هذه الانتهاكات المتصاعدة والمتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك .

وقال الهباش: "إن الأمور تتحرك الآن باتجاه مواجهة أوسع مع دولة الاحتلال، ووصلت لنقطة غاية فى الصعوبة والخطورة مع المسجد الأقصى، وخاصة عندما يتحدث وزير إسرائيلي عن تغيير الوضع القائم والقانوني في مدينة القدس، ما يعني تشريعا للتقسيم الزماني والمكاني والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك بالكامل كما يخطط الاحتلال".

وأضاف أن الوضع الآن يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، وتحركا عربيا وإسلاميا فوريا، من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة، مشددا على أن الأقصى ليس مسؤولية فلسطينية فحسب بل مسؤولية عربية وإسلامية وإنسانية، وعلى الجميع القيام بواجبهم تجاهه لمنع انفجار الأوضاع، فالأمور لم تعد تحتمل والجميع سيدفع الثمن .

وأشار الهباش إلى أن الإدارة الأمريكية هى صاحبة التأثير الأكبر والوحيد على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي شريكة معه وتتحمل مسؤولية ما يجري على صعيد الاعتداءات في غزة والضفة الغربية، أو على صعيد الانتهاكات والاعتداءات على المقدسات خاصة المسجد الأقصى، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية تستطيع أن تأمر الاحتلال بوقف انتهاكاته وليست فى حاجة للتشاور بدبلوماسية معه، لكنها تعطي أوامرها وتعليماتها لقواته بأن تكف أيديها عن المسجد الأقصى لخطورة استمرار تلك الانتهاكات".

وشدد الهباش على ضرورة استخدام العرب اللغة المناسبة مع الولايات المتحدة، والابتعاد عن لغة السياسة والدبلوماسية والقانون الدولي، واستخدام لغة المقايضة بالمصالح الأمريكية المشتركة .