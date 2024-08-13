شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان بالنواب": العفو عن 605 محبوسين قرار إنسانى يعكس الانحياز للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، هو قرار إنساني بالدرجة الأولى ويعكس حرص الرئيس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية كبار السن وأصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة.

وأضاف البنا، أن قرار الرئيس يأتي استمرارا لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين والتي تصدر من وقت لآخر حرصا على دعم حقوق الإنسان والحريات، وتعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وانحياز الرئيس للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه يثمن اهتمام القيادة السياسية بالاستجابة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني والمتابعة المستمرة لملف حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضرورة معالجته، وكذلك إصدار العديد من قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين فى ضوء أحكام الدستور والقانون، موجها الشكر للرئيس السيسي على هذه الجهود.