إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية في اليابان بسبب التحذير من زلزال ضخم

تسبب القلق من احتمال حدوث زلزال ضخم في اليابان بإلغاء الآلاف من حجوزات الفنادق في المناطق التي تعتبر معرضة لخطر شديد، ما ألحق ضرراً بالسياحة في هذه الفترة المهمة من العام، على ما ذكر عاملون في القطاع الاثنين.

في أول تحذير من نوعه، رجحت وكالة الأرصاد الجوية وقوع زلزال ضخم عقب هزة بقوة 7,1 درجات في جنوب اليابان الخميس أوقعت 15 جريحا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يعني أن الزلزال سيحدث بشكل مؤكد".

ويتعلق تحذير وكالة الأرصاد بــ"منطقة الاندساس" في أخدود نانكاي بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ، حيث سبق أن وقعت زلازل أخرى.

وفي غرب كوتشي، وهي من المناطق الأكثر عرضة للأضرار، ألغى 9400 شخص على الأقل حجوزاتهم الفندقية منذ التحذير، على ما ذكر اتحاد فنادق محلي.

واوضح سوسومو نيشيتاني، ممثل القطاع لوكالة "فرانس برس"، إن الإلغاءات المتعلقة بين 9 آب و19 منه الحقت خسارة تقدر بنحو 140 مليون ين (حوالى 868500 يورو). ويتزامن التحذير من وقوع زلزال ضخم مع عطلة سنوية يزور فيها العديد من اليابانيين عائلاتهم.

وأكد نيشيتاني أنه "في العادة، تكون جميع الفنادق والنزل في مدينتنا مشغولة في هذا الوقت من العام". وتابع نيشيتاني "لدينا أمل ضئيل في تسجيل حجوزات جديدة عند رفع التحذير".

واعتبرت وسائل الإعلام المحلية أنه يجب رفع التحذير الخميس المقبل ما لم يتم رصد أي نشاط زلزالي غير مألوف.