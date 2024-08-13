اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الى إن هذه لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط. ولفت وزير الخارجية البريطاني في تصريح له، الى انه تحدث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مرة أخرى عن الحاجة الملحة والفورية لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد. وشدد على انه لا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، يجب أن يتوقف القتال الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البريطاني لميقاتي: لا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير يجب أن يتوقف القتال الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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