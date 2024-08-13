ميشال ضاهر: هل من شيء أهمّ من تغيير أو تطوير هذا النظام الالكتروني الجمركي؟

أشار النائب ميشال ضاهر، الى أنه "يستمر تعطل نظام نجم الجمركي الالكتروني أسبوعيًا في مرفأ بيروت، وتعلو الصرخات من أصحاب البضائع والمصالح والشاحنات لما يلحقهم من ضرر جراء تعطله، لأنه يتسبّب بوقف عملية الشحن والتفريغ ويؤدّي بالتالي الى حجز البضائع وتراكمها وتحميل أصحابها كلفة رسوم المرفأ الإضافية وما يترتّب عنها".

‏وتوّجه كنائب عن الشعب وكنائب عن الصناعيين بسؤال الى الحكومة اللبنانية وكل أصحاب الشأن، بالقول "ألا يكفينا الضرر اللاحق باقتصادنا جرّاء الازمة يضاف اليها الحرب الدائرة والتهديد الاسرائيلي وتبعاته علينا سياحيًا واقتصادياً، فهل من شيء أهمّ من تغيير أو تطوير هذا النظام الالكتروني الجمركي أم أنكّم لا تكترثون لحجم الخسارة التي يتكبّدها الشعب اللبناني بدءاً من التاجر مروراً بالمصانع وصولًا الى المستهلك".

‏وذكر أنه "حتى إذا تجاهلتم الضرر الكبير هذا فكيف ستواجهون التزامات المرحلة القادمة وأنتم تحرمون خزينة الدولة من مداخيل هائلة لانكم تلعبون دوْر المتفرّج على شلل مرفق عام أساسي وحيوي كمرفأ بيروت"، مضيفاً "نعم فلقد طفح الكيل".