إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ أيار الماضي

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "القذائف أطلقت من منطقة بني سهيلا في خان يونس على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98"، لافتةً الى أن "عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ أيار الماضي".

وزعم الجيش الإسرائيلي، أن "قذيفة أطلقت من جنوب قطاع غزة سقطت بالبحر قبالة سواحل تل أبيب وأخرى لم تتجاوز حدود إسرائيل"، مضيفاً "قذيفة أطلقت من جنوب غزة سقطت في البحر قبالة شواطئ تل أبيب".

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام"، أنه "قصفنا تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" ردا على المجازر الصهيونية والتهجير المتعمد بحق شعبنا".

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة، أن "الصاروخين انطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال".