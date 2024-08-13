شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرقي بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرقي بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 154 كيلومترًا غربي مدينة بانجونا، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.