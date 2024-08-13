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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرقي بابوا غينيا الجديدة

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واس - بورت مورسباي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شرقي بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 154 كيلومترًا غربي مدينة بانجونا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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