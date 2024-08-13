استشهاد شخصين في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة ببلدة برعشيت اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الثلاثاء عن استشهاد شخصين نتيجة استهداف غارة إسرائيلية، سيارة في بلدة برعشيت في بيت ياحون في قضاء بنت جبيل .

وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن أطراف بلدتي طيرحرفا وزبقين في القطاع الغربي تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف الانشطارية المعادية.

وتعرضت بلدة شيحين في القطاع الغربي تعرضت لقصف مدفعي معاد، تزامنا مع غارة جوية شنها الطيران الحربي على البلدة.

وفي سياق منفصل، أفادت الوكالة بأن حزب الله استهدف انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.