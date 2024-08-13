"الوزارة تبحث عنها".. متحدث التعليم العالي يحذر الطلاب من الجامعات الوهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة نظمت حملة إعلامية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة للتحذير من الكيانات الوهمية المنتشرة باسم الجامعات.

ووجه عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" عبر قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، عدة نصائح للاطلاع على أسماء الجامعات المعتمدة، قائلًا: "يجب على الطلاب الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي للتعرف على مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، كما تم إعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تم ضبطها في المحافظات".

وطالب متحدث التعليم العالي الطلاب بالاطلاع على الكيانات الوهمية عبر موقع الوزارة والصفحة الرسمية للوزارة حتى لا يقعوا فريسة لها، مؤكدًا أنه سيكون هناك عقوبات رادعة على الكيانات الوهمية.

وأكد أن الوزارة ستوقع عقوبات رادعة على منتحلي صفة الجامعات المعتمدة للنصب على طلاب الثانوية العامة، مضيفًا أن الضبطية القضائية تقوم بالبحث عن تلك الكيانات حتى تقوم بغلقها وضمها للقائمة السوداء.