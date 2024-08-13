هل يجب إخراج الزكاة على عوائد شهادات الاستثمار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، على سؤال حول حكم إخراج زكاة المال عن عائد شهادة الاستثمار الشهرية.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول كيفية إخراج زكاة المال في مثل هذه الحالات.

وتابع: "في هذا السياق، نجد أن هناك اجتهادين بين الفقهاء المعاصرين، وبعضهم يرى أن الزكاة تخرج فقط على العائد، بينما يرى آخرون أن الزكاة يجب أن تخرج على أصل المال وكذلك العائد".

وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى استثمار المال وعدم تركه، وذلك لأن الزكاة قد تؤثر على رأس المال إذا لم يكن مستثمرًا، لذا، فإن الزكاة على العائد تعتبر أكثر اتساقًا مع النصوص الشرعية".

وأشار الجندي إلى فتوى دار الإفتاء المصرية التي توصي بإخراج 10% من العائد الشهري كزكاة، قائلاً: "بناءً على فتوى دار الإفتاء، إذا كنت تحصل على عائد شهري قدره 100 جنيه، فيجب عليك إخراج 10 جنيهات كزكاة على هذا العائد".