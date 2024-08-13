"خلصت عليه عشان الفلوس".. قرار من جهات التحقيق ضد المتهم بقتل صديقه بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس عاطل 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل صديقه بسبب مشاكل مالية بينهما في منطقة عين شمس.

البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة لشاب بها طعنات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين صحته، وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام عاطل بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه، وأنهما تشاجرا نتيجة خلافات سابقة، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة (سكين)، واعترف بارتكاب الواقعة: "أنا قتلته بدون قصد عشان خاطر الفلوس"، تحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.