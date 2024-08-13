أحمد موسى يقترح حلولًا لإصلاح منظومة التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة القضاء على الدروس الخصوصية لإصلاح منظومة التعليم، إضافة إلى تأهيل المدرسين وتوفير مرتبات مجزية لهم.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إنه لابد من إلزام حضور الطلاب في المدارس بنسبة 85%، وتشجيع الطلاب على الذهاب إلى المدارس ضمن إصلاح منظومة التعليم.

وتابع قائلًا: هناك أزمة في منظومة التعليم ولابد من حلها في أسرع وقت، موضحًا أنه بدون مراعاة المعلم لن يكون هناك إصلاح في منظومة التعليم.

وتساءل أحمد موسى: هل الطلاب الآن لديهم ثقافة احترام المدرس؟، مشددًا على ضرورة تأهيل المعلم وتوفير مرتبات مجزية له للقضاء على الدروس الخصوصية.