باستثمارات 40 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع "إروغلو" للملابس بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

شهد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة نور الدين إروغلو، رئيس مجموعة إروغلو، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع "إروغلو جارمينت – Eroglu Garment" للملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بالتعاون مع مجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية.

وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 40 مليون دولار، ويقع على مساحة 64 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتيح المشروع بعد تشغيله في يناير المقبل نحو 2750 فرصة عمل، ومن المخطط أن تكون هناك توسعات مستقبلية للمشروع بمرحلة ثانية على مساحة 400 ألف متر مربع.

حضر مراسم وضع حجر الأساس، صالح موتلو شن، السفير التركي بالقاهرة، ونائبا رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الشمالية، والاستثمار والترويج، ومحمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وعدد من قيادات الهيئة، والشركة التركية.

يأتي المشروع ضمن ثمار التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركاؤها، لتوطين مشروعات صناعية لعدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية التي حققت نجاحًا وتستهدف التصدير للخارج، والبالغ عددها 151 شركة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع شركة إروغلو جلوبال القابضة، يضيف فصلًا جديدًا للاستثمارات التركية داخل المنطقة الاقتصادية، ويمثل المشروع إضافة كونه أول مشروع تركي بمنطقة القنطرة غرب، كما يُعد من بين أوائل المشروعات التي تشهدها منطقة القنطرة بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولا تزال في تطويرها وتجهيز بنيتها التحتية مما يضعها على خريطة الاستثمارات الصناعية الواعدة في مصر، ويعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية إقليميًا وعالميًا كمركز صناعي ولوجستي رائد، ووجهة مفضلة للاستثمار، بما توفره من بيئة مواتية للاستثمار في ظل خدمات الشباك الواحد التي تقوم الهيئة من خلالها برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، في كلمته، إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزاتٍ تنافسية متنوعة تتمثل في توافر العمالة الفنية المدربة، والمواد الخام، ما يؤهلها لأن تصبح صرحًا صناعيًا في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة للتكامل مع موانئ الهيئة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تحقق النفاذية الكاملة لنحو ملياري مستهلك حول العالم.

وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن هذا الحدث لا يمثل فقط خطوة هامة في تطوير صناعة المنسوجات في مصر، بل هو أيضًا تأكيد على العلاقات الاقتصادية المتينة والتعاون المثمر بين مصر وتركيا، مشيدًا بدور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على دعمها المستمر لتطوير هذه المنطقة كوجهة استثمارية رائدة، ودور السفير التركي لدعمه المستمر للعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، والتي تجسدت اليوم في هذا المشروع الكبير الذي نتطلع إلى أن يكون جسرًا جديدًا للتعاون والتكامل بين بلدينا.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس مجموعة إروغلو جلوبال القابضة، على ثقته في السوق المصري واختياره لهذه المنطقة الاقتصادية الحيوية لإقامة هذا المشروع الهام، والذي يحقق النفع المتبادل في مجال الاستثمار، وبما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، لذا تحرص محافظة الإسماعيلية دائمًا على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة.

من جانبه، أوضح نورالدين إروغلو، رئيس مجموعة إروغلو القابضة، اعتزاز مجموعة إروغلو جلوبال القابضة، بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأول من نوعه خاصة في منطقة القنطرة غرب الواعدة والمبشرة بالنجاح، والذي يمثل ثالث استثمارات الشركة في مصر بعد مشروعيها في مدينتي الإسماعيلية ودمياط، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد استكمالًا لرحلة نجاح طويلة بدأت قبل 41 عامًا في مصر.