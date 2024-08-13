أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "التقارير أفادت أن جيش الدفاع الإسرائيلي نفذ أقوى هجوم في كفركلا منذ بداية الحرب، وهو تقرير عن هجوم على أهداف تحت الأرض".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غارة كفركلا، أن "سلاح الجو استخدم قنابل خارقة للتحصينات لأول مرة منذ بداية الحرب، وهي قنابل MK-84 مزودة بمجموعة GBU-31 JDAM تم إسقاطها من طائرة F-35".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية عن غارة كفركلا: سلاح الجو استخدم قنابل خارقة للتحصينات لأول مرة منذ بداية الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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