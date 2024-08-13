"النشرة": جريحتان في حادث صدم في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "سيارة مسرعة صدمت كلا من: ز. ح مواليد 2009، و ح. س مواليد 2011 أثناء عبورهما الشارع قرب ساحة الشهداء مقابل مدرسة مار يوسف في صيدا".

ولفت المراسل، الى أنها "قد جرى إسعافهما عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي والصليب الأحمر، وتم نقلهما إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج".