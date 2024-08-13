النشرة: اسقاط عضوية النائب ابراهيم كنعان من المجلس السياسي بموجب النظام الداخلي للتيار الوطني

علمت "النشرة" انه تم اسقاط عضوية عدد من اعضاء المجلس السياسي بموجب النظام الداخلي للتيار الوطني الحر، لا سيما الذين تغيّبوا عن حضور الاجتماعات لأكثر من ثلاث مرات من دون عذر، ومن بين هؤلاء النائب ابراهيم كنعان الذي يستعد لعقد مؤتمر صحافي للتحدث عن الوضع الداخلي في التيار.

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