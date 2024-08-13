افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بشن الطيران الاسرائيلي غارة على بلدة كفركلا، سمع صداها في ارجاء النبطية والجوار. ولفت الى ان الغارة التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي واستهدف فيها بلدة كفركلا استخدمت فيها الطائرات المعادية ٣ قنابل ارتجاجية، سمع دوي انفجارها في مختلف مناطق الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي يشن غارة على بلدة كفر كلا سمع صداها في ارجاء النبطية والجوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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