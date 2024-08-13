الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أن "وحدة من الجيش أوقفت في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء المواطنَين (ا.ص.) و(ه.ص.)، والسوري (م.ع.)، لتجولهم في المنطقة وإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت في حوزتهم سلاحَين حربيَّين بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية".

وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".