بالأسماء.. مصرع شقيقتين وابنة عمهما في حادث انقلاب ميكروباص بالقليوبية



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت 3 فتيات مصرعهن، وأصيب 5 أشخاص آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مسطرد أبوزعبل، أمام مصنع السماد، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشاره من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق مسطرد أبوزعبل أمام مصنع السماد بدائرة المركز.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الخانكة، ويتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

وتبين أن الضحايا كل من أسماء محمد عثمان، 28 عامًا، ونجلتي عمها إسراء حسن عثمان، 26 عامًا، ومنى حسن عثمان، 25 عامًا.

والمصابين كل من شيماء حسن، 35 عامًا، وفاطمة هاني، 9 أعوام، وأحمد محمد سليمان، 29 عامًا، وعرفات عنتر، 36 عامًا، وراوية محمد، 50 عامًا.