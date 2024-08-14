735 حالة.. حصاد قافلة جامعة الزقازيق الطبية بقرية الصوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365 :

أنهت القافلة الطبية التنموية الشاملة بجامعة الزقازيق أعمالها، اليوم الثلاثاء، بالكشف على 640 حالة من أهالى قرية الصوفيه مركز اولاد صقر بالشرقية في العديد من التخصصات الطبية.

بدأت العيادات باستقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وخلال القافلة تم الكشف على 640 حالة في العديد من التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

و أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، إذ عقد أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن الكثافة السكانية والصحة الإيجابية وأثرها على صحة المرأة والطفل والأسرة، كما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط، وبلغ عدد المستفيدين 85 حالة.

وقامت مديرية الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج الخاص بهم بالمجان، وعقد أساتذة من كلية الزراعة ندوة عن الاستخدام الآمن للمبيدات الأسمدة.