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"الأعلى للجامعات" يوافق على بدء الدراسة ببرنامج القاهرة بجامعة حلوان الأهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج "الدراسات القانونية باللغة العربية" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2024/2025.

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية الحد الأدنى للقبول بكلياتها للعام الجامعي 2024/2025:

**الثانوية العامة والأزهرية ومدارس النيل وSTEM

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

العلوم: 53%

العلوم الصحية: 53%

الفنون والفنون التطبيقية: 53%

العلوم الإنسانية والتجارة: 53%

** الشهادات العربية والأجنبية

طب الأسنان: 82%

العلاج الطبيعي: 78%

الهندسة: 70%

علوم الحاسب: 65%

العلوم: 58%

العلوم الصحية: 58%

الفنون والفنون التطبيقية: 58%

العلوم الإنسانية والتجارة: 58%

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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