"الأعلى للجامعات" يوافق على بدء الدراسة ببرنامج القاهرة بجامعة حلوان الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج "الدراسات القانونية باللغة العربية" بكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2024/2025.
وأعلنت جامعة حلوان الأهلية الحد الأدنى للقبول بكلياتها للعام الجامعي 2024/2025:
**الثانوية العامة والأزهرية ومدارس النيل وSTEM
طب الأسنان: 77%
العلاج الطبيعي: 75%
الهندسة: 68%
علوم الحاسب: 60%
العلوم: 53%
العلوم الصحية: 53%
الفنون والفنون التطبيقية: 53%
العلوم الإنسانية والتجارة: 53%
** الشهادات العربية والأجنبية
طب الأسنان: 82%
العلاج الطبيعي: 78%
الهندسة: 70%
علوم الحاسب: 65%
العلوم: 58%
العلوم الصحية: 58%
الفنون والفنون التطبيقية: 58%
العلوم الإنسانية والتجارة: 58%