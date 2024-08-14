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وكيلة جوتيريش للشؤون السياسية: لا يوجد مكان آمن في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشيرة إلى أن الوضع كارثي بالنسبة للمدنيين في القطاع مع استمرار الأعمال العدائية.
وقالت ديكارلو إن على الأطراف إنهاء الخطاب التصعيدي وإنهاء أي عمل يقود إلى المزيد من التصعيد، معربة عن ترحيبها بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لجمع الأطراف من أجل المفاوضات لوقف إطلاق النار.
ودعت ديكارلو جميع الأطراف على منح الأولوية لحماية المدنيين، مشددة على ضرورة إنهاء القتل والدمار في قطاع غزة ويجب لم شمل الأسرى مع ذويهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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