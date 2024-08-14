10 صور ترصد السيطرة على حريق مجمع مطاعم جليم بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير- حازم جودة :

ارتفع عدد المصابين إثر اندلاع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، بمجمع مطاعم شهير، بمنطقة جليم على كورنيش الإسكندرية.

وقال مصدر طبي لمصراوي إن الحريق أسفر عن إصابة 18 شخصًا بالاختناق، جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، فيما جرى تقديم العلاج اللازم لـ16 آخرين بموقع البلاغ.

واندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، بمطعم شهير في منطقة جليم على كورنيش الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمنطقة مطاعم بطريق الكورنيش بمنطقة جليم.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بكافيه ومنشآت داخل نادي الصيادلة، معظمها من الأخشاب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.