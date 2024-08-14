الأمم المتحدة: حتى الآن 8 مدارس من كل 10 في غزة ستحتاج لإعادة تأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إن الهجوم على مدرسة التابعين في غزة هو الأشرس على مدرسة تؤوي نازحين في القطاع.

وأكد أن الوضع الصحي في غزة لا يزال خطيرا والمنظومة الصحية عاجزة عن العمل تقريبا في ظل شح المستلزمات الطبية، معربا عن قلقه إزاء استحالة تنفيذ نظام التطعيمات في المدارس في قطاع غزة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه حتى الآن 8 مدارس من كل 10 في القطاع ستحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرا إلى أن ما يره العالم في غزة هو نتيجة لحرب شنت دون أي اكتراث للقانون الدولي.

ولفت مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أنه مع استمرار الهجمات على حافلات الإغاثة في غزة هناك مخاوف كبيرة على طواقم العمل لديه.

وحث جميع الدول الأعضاء على استخدام نفوذها لوقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، وكذلك وضع شروط على صادرات الأسلحة لإسرائيل لضمان امتثالها للقانون الدولي.