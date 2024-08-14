بايدن ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تتراجع ⁧‫إيران‬⁩ عن الرد في حال التوصل لهدنة في غزة: هذا ما أتوقعه

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تتراجع ⁧‫إيران‬⁩ عن الرد في حال التوصل لهدنة في غزة، الى ان "هذا ما أتوقعه".

ولفت بايدن الى ان الأمر أصبح صعباً وسنرى ما بوسعنا فعله وما ستفعله إيران. واردف "أشعر بقلق بشأن الوضع في الشرق الأوسط".