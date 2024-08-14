اشار الرئيس الاميركي جو بايدن ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تتراجع إيران عن الرد في حال التوصل لهدنة في غزة، الى ان "هذا ما أتوقعه".
ولفت بايدن الى ان الأمر أصبح صعباً وسنرى ما بوسعنا فعله وما ستفعله إيران. واردف "أشعر بقلق بشأن الوضع في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تتراجع إيران عن الرد في حال التوصل لهدنة في غزة: هذا ما أتوقعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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