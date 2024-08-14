اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى هجوم صاروخي كبير على منطقة ميرون شمالي إسرائيل. ولفتت يديعوت أحرونوت الى رصد إطلاق نحو 15 صاروخا من ⁧‫لبنان‬⁩ باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل. بدورها، اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى إطلاق 20 صاروخاً باتجاه جبل ميرون تم اعتراض بعضها وسقط الآخر في مناطق زراعية.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: هجوم صاروخي كبير على منطقة ميرون شمالي إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.