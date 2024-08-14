شكرا لقرائتكم خبر عن تواجه الآلاف منها كل عام.. أبرز 6 حرائق غابات في اليونان خلال السنوات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاني اليونان الآلاف من حرائق الغابات خلال السنوات الأخيرة، وسط موجات حرارة شديدة ورياح قوية وجفاف.

وتمثل حرائق الغابات خطرًا في اليونان منذ ثمانينيات القرن العشرين، إذ يزيد الاحتباس الحراري من حدة التهديد الذي تشكله.

وفيما يلي أبرز حرائق الغابات التي شهدتها اليونان في العقود الماضية. 12 أغسطس 2024 صدور أوامر الدفاع المدني في اليونان بإخلاء مزيد من البلدات الواقعة شمال شرق أثينا بعد إخلاء مدينة ماراثون التاريخية، مع اقتراب حريق هائل بسرعة من العاصمة، رغم إخماد 33 من الحرائق الأربعين التي اندلعت في اليوم السابق، وإعلان الاتحاد الأوروبي إيفاد 4 دول عناصر إطفاء إلى اليونان بعدما طلبت أثينا المساعدة لمكافحة الحريق المستعر. 2 يوليو 2024 إجلاء السلطات اليونانية العديد من السياح من الفنادق بعد اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد، أعنفها حرائق جزيرتي خيوس وكوس شرق بحر إيجه، وسط إصابة 5 أشخاص، مع تدخل أكثر من 100 من رجال الإطفاء، تدعمهم طائرة هليكوبتر، للسيطرة على الحرائق. 7 أبريل 2024 أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية السيطرة على حريق غابات كبير اندلع في منطقة جبلية في جزيرة كريت، وأجبر العشرات على ترك منازلهم، والتهام الحريق مساحات واسعة من بساتين الزيتون والأراضي الزراعية وشبكات الري، لكنه لم يشكل تهديدًا مباشرًا على المنتجعات السياحية على طول الساحل، وتسببت الرياح القوية في زيادة مساحة الحريق على سفوح الغابة الجبلية شرقي مدينة إيرابترا الساحلية . 29 أغسطس 2023 اندلاع أكبر حريق غابات في الاتحاد الأوروبي منذ 23 عامًا في شمال شرق اليونان، والمستمر منذ 11 يومًا، قرب مدينة ألكسندروبوليس الساحلية، ومتنزه ناتورا داديا الوطني، واحتراق أكثر من 81 ألف هكتار، وأسفر عن مقتل 19 شخصًا وإلحاق الأضرار بالمباني 22 أغسطس 2023 عثر رجال الإطفاء في اليونان على 18 جثة متفحمة يُعتقد أنها لمهاجرين وسط رماد بالقرب من قرية "أفانتاس" شمال شرقي اليونان، بعد اجتاح حريق بسرعة مدمرة غابات خضراء وفّرت للمهاجرين الغطاء المثالي للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. 27 أغسطس 2007 اجتياح حريقين حزيرة بيلوبونيس بجنوب اليونان حاصًدا أرواح 67 شخصًا، وتشريد الآلاف وإتلاف مساحات شاسعة من الأراضي، في أسوأ حرائق غابات في اليونان منذ عقود.