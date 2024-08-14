فاجعة أطفيح.. انتشال جثمان الابن والبحث عن والده وشقيقتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثمان أول ضحايا حادث غرق أب وأبناءه الثلاثة باطفيح.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث غرق جماعي بقرية الحلف الغربي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لقطاع الجنوب وتنسيقًا مع مأمور المركز.

تبين بالفحص المبدئي غرق أب يدعى أشرف سمير و3 أبناء (بنتان - ولد) بمنطقة منيل السلطان. وأثمرت جهود رجال الضفادع البشرية عن انتشال جثمان الابن "محمد 16 سنة" مع استمرار البحث عن باقي الضحايا.