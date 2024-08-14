"سنهدمها".. "الوزير": على المصانع الملوثة أن تلتزم بالاشتراطات وإلا!!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير النقل، أن تقنين أوضاع مصانع "بير السلم"، ليس دعوة لانتشار هذه المصانع، مشيرًا إلى أن هناك 34 مصنعا لتصنيع الحديد، تعتمد على الخردة.

وأوضح "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هذه المصانع ملوثة للبيئة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة قامت بإرسال لجنة لهذه المصانع لتقنين أوضاع هذه المصانع، بعد تطبيق عدة اشتراطات خلال 3 أشهر، قابلة للمدة 3 أشهر أخرى، وإذا لم تنفذ هذه المصانع اشتراطات التقنين، خلال هذه المدة سيتم هدمها.

وأكد أن هناك مناطق في القليوبية قائمة على صناعات مخالفة للبيئة، ولا تحتوي على أي اشتراطات للسلامة المهنية، مشيرًا إلى أن الدولة تمد يدها لهذه المصانع لتقنين أوضاعها وفقًا للإشتراطات الموضوعة.