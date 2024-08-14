اكتبوا رغبات الكليات بعناية.. نصائح مهمة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن عن وجود نصف طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطالب يدخل على موقع التنسيق ليجد الدرجة الجديدة التي حصل عليها في الثانوية العامة، بعد تعديل الوزارة للنتيجة قبل يومين.

وقال إن الطالب الذي يؤهله مجموعه لدخول المرحلة الأولى للتنسيق بعد إضافة الدرجتين، يدخل على موقع التنسيق وسوف يجد اسمه موجودًا على الموقع.

وأوضح أن الطالب يحتاج إلى الشهادة من المدرسة الثانوية التي كان فيها عند التقديم للكلية وليس عند كتابة الرغبات.

وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة في التعليم العالي بمصر؛ حيث تمت مضاعفة عدد الجامعات، والتي تشمل تخصصات علمية جديدة وجميع أنواع الجامعات: حكومية وخاصة وأهلية ودولية.

وطالب عبد الغفار الطلاب بالكتابة بدقة وعناية لاختيار الكلية التي سوف يلتحقون بها، ويمكنهم التعديل حتى غلق باب تنسيق المرحلة الأولى.

وأكد أن الدولة وفرت فروعًا لجامعات مختلفة كان الطلاب يسافرون للخارج للالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا وفر كثيرًا من العملة الصعبة على الطلاب وذويهم، وبالتالي فإن هذا الأمر له بعد اقتصادي.

واختتم أن ما تم إعلانه للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية هو الحدود الدنيا للقبول بتلك الجامعات، موضحًا أن درجة التقديم ليست هي نفس درجة القبول، وذلك لمنح فرص لأكبر عدد من الطلاب.