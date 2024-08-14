الفن الصادق على مسرح مكتبة مصر الجديدة.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقام في السابعة من مساء الجمعة 16 أغسطس الجاري، حفل غنائي لفرقة الفن الصادق الموسيقية بقيادة الفنان إسماعيل صادق، صوليست دار الأوبرا المصرية وعضو الفرقة القومية للموسيقى العربية.

تستضيف الحفل مكتبة مصر الجديدة العامة، ويشارك فيه عدد من المطربين يتغنون بمجموعة من أغنيات مطربي الزمن الجميل مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.

وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الحفل يأتي في إطار استراتيجية جمعية مصر الجديدة، التابعة لها المكتبة، لتشجيع المواهب الشابة في كافة مناحي الفنون لإثراء الساحة الثقافية بالمواهب الجيدة والدفع بهم في المعترك الفني والموسيقي والتنافس فيما بينهم للصعود إلى أعلى درجات الغناء والطرب.

يذكر أن فرقة الفن الصادق هي فرقة لاكتشاف وتدريب المواهب في مجال الموسيقى والغناء.