شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى يستقبل وفد حزب حماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن" ووفد من الحزب، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل المستشار محمود فوزي اللقاء بالترحيب بوفد "حماة الوطن"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من دور الوزارة في التواصل السياسي مع كافة الأحزاب والتيارات المختلفة، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال كل الآراء والمقترحات.

وخلال اللقاء، أكد السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حرص الوزارة للتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومختلف المؤسسات بالدولة والأحزاب من أجل التكامل لدعم جهود التنمية والاستقرار.

من جانبه، تقدم الوفد بالتهنئة للمستشار على منصبه، مشيدين بدور الحوار الوطني في كونه أرضية وطنية مشتركة تستوعب كل الاختلافات، وخلال اللقاء قدم الحزب رؤية اقتصادية للوزارة وللحوار الوطني.

وناقش وفد "حماة الوطن " جهود الدولة في الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات والمبادرات، التي تقوم الدولة بإطلاقها بهدف التخفيف على المواطنين ورفع مستوى المعيشة، مثمنين دور مبادرة حياة كريمة، وختم اللقاء بتقديم الوفد درع حزب"حماة الوطن" لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ضم وفد حزب حماة الوطن: اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد للحزب، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة بالحزب، والدكتورة غادة البدوي، أمين التثقيف والتدريب بالحزب.