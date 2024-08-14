شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. إطلاق قنوات فضائية جديدة ناطقة بلغات مختلفة لمخاطبة شعوب العالم والان مع تفاصيل الخبر

تؤدي وسائل الإعلام دورًا محوريا في إقامة حلقات التواصل بين الشعوب وبعضها، بالإضافة إلى تمكين الدول من التأثير ثقافيًا على الدول الأخرى؛ لذلك فإن تحسين الأداء المصري في الإعلام والاتصال من شأنه أن يعزز قدرة مصر على التأثير عالميا وكذلك قدرتها على التواصل مع شعوب العالم.

وفي هذا الصدد، أفرد برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2027)، رؤية متكامله، تستهدف عدد من الإجراءات الهامة في مقدمتها تدشين قنوات فضائية مصرية جديدة ناطقة بلغات متعددة تخاطب مختلف شعوب العالم، فضلا عن شراء حقوق بث جديدة لتغطية أحداث عالمية بارزة.

وتعمل الحكومة - في ضوء برنامجها، علي مشاركة القنوات الفضائية المصرية في الفعاليات والمؤتمرات الدولية، وفتح مكاتب للقنوات المصرية في الدول محل الاهتمام المؤثرة.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.