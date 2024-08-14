البنتاغون: إصابة 8 عسكريين أميركيين في هجوم بمسيرة في سوريا الأسبوع الماضي

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن ثمانية عسكريين أميركيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سورياالأسبوع الماضي. واوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحافيين، إن ثلاثة عسكريين عادوا بالفعل إلى الخدمة. وتلقى الجنود الثمانية العلاج جراء تعرضهم لإصابات دماغية واستنشاقهم الدخان. وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.

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