شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 40 ساعة.. اليونان تعلن السيطرة على معظم أماكن حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

حملة إجلاء واسعة

الدمام - شريف احمد - تواصل فرق مكافحة الحرائق عملها في اليونان منذ 40 ساعة للتصدي لموجة حريق واسعة في الغابات.وطلبت اليونان مساعدات عاجلة من دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف آثار الحرائق ومساعدة السكان.واندلعت موجة الحريق لأول مرة الأحد الماضي في غابات بحيرة ماراثون وتسببت في مقتل امرأة.وبدأت السلطات المحلية حملة إجلاء واسعة لسكان ضواحي العاصمة أثينا عقب احتراق عشرات المنازل والشركات.وأعلنت إدارة الإطفاء أن أكثر 10 أشخاص عولجوا بسبب استنشاق الدخان الكثيف، كما أصيب 5 من رجال الإطفاء بحروق طفيفة واختناقات.وأعلنت السلطات سيطرتها على معظم الجبهات، وأنه لم يعد هناك سوى نقاط ساخنة، وأبقت السلطات على حالةالتأهب خشية تجدد الحرائق.ويتوقع خبراء الطقس هبوب رياح قوية تصل سرعتها بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة.