عشرات الآلاف من السودانيين قد يواجهون الموت

ياسر رشاد - القاهرة - دعت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، دول العالم إلى زيادة التبرعات لمواجهة أكبر أزمة نزوح في العالم يواجهها السودان، محذرة من أن التقاعس قد يودي بحياة عشرات الآلاف من السودانيين.

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت، في إفادة صحفية إن المنظمة لم تتلق إلا 21 بالمئة من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين الذي يرزخون تحت وطأة الصراع ويواجهون الآن الجوع والمرض والفيضانات. "المجتمع الدولي لا يفعل ما يكفي"

وأضاف "بدون استجابة عالمية فورية ضخمة ومنسقة، فإننا نخاطر بمشاهدة عشرات الآلاف من حالات الوفاة التي يمكن منعها في الأشهر المقبلة".

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح شخص واحد تقريبا من كل خمسة أشخاص داخل السودان بواقع 10.7 مليون نازح داخليا. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.

وأطلق الصراع في السودان الذي اندلع في أبريل نيسان 2023 موجات من العنف العرقي وخلق ظروفا شبيهة بالمجاعة في أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء، إن العالم لا يبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة أكبر أزمة نزوح في العالم في السودان حيث يفاقم الجوع والمرض والفيضانات من معاناة السكان الذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصراع.

وصرحت المنظمة الدولية للهجرة يوم أمس الاثنين، بأن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى "انهيار كارثي" جراء الحرب المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.

وفي السياق، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن "الوقت ينفد بالنسبة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء السودان، ونحن بحاجة إلى الوصول إلى جميع المناطق لمنع انتشار المجاعة".

وأشار في بيان عبر منصة "إكس" إلى أنه "يقدم مساعدات غذائية حيوية للأشخاص الذين يواجهون الجوع الكارثي في ولاية شمال كردفان (جنوب)".