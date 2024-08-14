البنتاغون يقر بإصابة 8 عسكريين في هجوم على قاعدة في سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء، بإصابة 8 عسكريين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سوريا نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يذكر البنتاغون عدد المصابين وقت الهجوم، وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها بسقوط جرحى.



واستهدفت قاعدة رومالين لاندينج زون في سوريا يوم الجمعة الماضي التي تستضيف أفراد الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين الثلاثاء إن ثلاثة عسكريين عادوا بالفعل إلى الخدمة. وتلقى الجنود الثمانية العلاج جراء تعرضهم لإصابات دماغية واستنشاقهم الدخان.

وتقول الولايات المتحدة إن لديها قوات في سوريا قوامها 900 عسكري فضلا عن 2500 في العراق تقدم المشورة للقوات المحلية وتساعدها على منع عودة تنظيم داعش الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين قبل أن تتمكن القوات من دحره.

وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.

وبعد أسابيع من تراجع وتيرة الهجمات ضد المواقع التي تستضيف خبراء أمريكيين في سوريا والعراق عاد الاستهداف بمعدل متسارع خلال الأيام الماضية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وحملت إيران مسؤولية اغتيال هنية لإسرائيل وتعهدت بالرد، ما دفع واشنطن للتلويح بتدخل لحماية تل أبيب.

وكانت فصائل مسلحة في سوريا والعراق قد بدأت تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة على خلفية الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.