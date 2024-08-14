أزمة نتيجة الثانوية العامة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ووزير التعليم اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف رفعت فياض الكاتب الصحفي المتخصص في ملف التعليم، تفاصيل المؤتمر الذي سيعقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمقرر له اليوم الأربعاء.



وقال الكاتب الصحفي المتخصص في ملف التعليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الثلاثاء، أن المؤتمر الصحفي سيتناول جزئين، الجزء الأول نتيجة الثانوية العامة وإيضاح التفاصيل الكاملة بها في إطار الشفافية التي تنتهجها الحكومة المصرية مع المواطنين.



وتابع، أن ما تم في نتيجة الثانوية العامة هذا العام إهمال جسيم يستوجب المسائلة.



ولفت إلى أن مؤتمر رئيس الوزراء ووزير التعليم سيتناول خطة تطوير التعليم، ومعالجة الكثافة العالية في المدارس.



وأشار فياض إلى أنه سيتم تحويل بعض طلاب مدارس الثانوية العامة ذات الكثافة العالية إلى مدارس مجاورة إعدادية ولكن

فترة مسائية