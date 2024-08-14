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جيش الاحتلال يعلن مقتل 100 من عناصر حماس وتدمير أنفاق في عمليات موسعة برفح

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محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب-( د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال القضاء على "خلية إرهابية" في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد الجيش الثلاثاء بأن الجنود من لواء جفعاتي قاموا بعمليات في منطقة الشبورة في رفح تحت قيادة الفرقة 162، حيث تم القضاء على حوالي 100 مسلح، وتم تدمير العديد من الأسلحة ومواقع البنية التحتية للمسلحين، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملية البحث في المنطقة، عثر الجنود على "خلية إرهابية مسلحة، وبضربة دقيقة تم القضاء على أفرادها".

كما تمكن الجنود من تحديد وتدمير مبان مزروع فيها عبوات ناسفة ومواقع للاختباء. وشارك الجنود في مواجهات مسلحة مع خلايا مسلحة تحصنت في شقة في قلب حي سكني، حيث تم القضاء على المسلحين بنجاح، بحسب الصحيفة.

وبعد المعركة، دخل الجنود المبنى ووجدوا فيه أسلحة وسترات عسكرية ومعدات، بالإضافة إلى مدخل نفق عملياتي، وفقا لما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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