هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في دير الزور السورية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن القاعدة الجوية الأمريكية بالقرب من حقل "كونيكو" للغاز في محافظة دير الزور السورية تعرضت للقصف بالصواريخ.

وقالت مصدر: "القذائف التي أطلقت باتجاه القاعدة الجوية الأمريكية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب القاعدة".

وذكر مصدر آخر للوكالة أنه بحسب البيانات الأولية لم تقع إصابات نتيجة الهجوم.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني أمريكي للوكالة إن "مجموعة مدعومة من إيران" أطلقت 6 قذائف على القاعدة، وسقطت بالقرب من المنشأة.

وأضاف أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردت على الهجوم بنيران المدفعية.

وأكدت إذاعة "شام اف أم" استهداف الحقل بأربع قذائف صاروخية، وتلا ذلك تحليق مكثف للطيران المروحي والمسير التابع للقوات الأمريكية في سماء المنطقة.

وصرح مسؤول أمريكي لـ"رويترز" بأن عددا من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف أصيبوا في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة "خراب الجير" التابعة للتحالف بريف الحسكة شرقي سوريا.