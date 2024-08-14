زعم إسرائيلي بتعرض ممر رفح الإنساني لهجوم من مواقع حماس

ياسر رشاد - القاهرة - زعم الجيش الإسرائيلي تعرض ممر إنساني بالقرب من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة لهجوم من قبل حركة حماس الفلسطينية، واندلعت اشتباكات في المنطقة.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد ذكرت ذلك الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، وأوضحت أنه في وقت سابق من اليوم، أطلق أعضاء من حركة حماس النار باتجاه الطريق الإنساني في منطقة رفح.

ونتيجة لذلك، توقف التحرك والتنسيق على طول الطريق الإنساني مؤقتًا حيث أصبحت المنطقة الآن منطقة قتال نشطة"، بحسب بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجيش الدفاع الإسرائيلي.

كما جاء في البيان الذ وصف المقاوم بالارهاب وقال:"المنظمات الإرهابية في قطاع غزة تواصل استغلال أي فرصة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد دولة إسرائيل على حساب المدنيين في غزة، بما في ذلك استغلال الطرق الإنسانية والمساعدات المخصصة للسكان المدنيين".

وأوضح في البيان أن جيش الدفاع الإسرائيلي، عبر مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، سيواصل العمل وفقا للقانون الدولي من أجل السماح وتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.