تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة حالة الطقس موضحًا أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر جنوبًا يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية خاصة غربًا.



وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأفاد المركز، يكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:12 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 04:15 والثاني عند الساعة 00:00.

وذكر، في بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 23:27

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالاتي:

أبوظبي 45 33 80 25

دبي 44 34 70 30

الشارقة 43 32 75 25

عجمان 41 34 75 30

أم القيوين 42 32 80 40

رأس الخيمة 42 32 70 30

الفجيرة 34 30 85 50

العـين 44 32 50 20

ليوا 47 31 80 20

الرويس 43 32 85 35

السلع 44 33 80 25

دلـمـا 38 34 90 30

طنب الكبرى 36 33 85 55

طنب الصغرى 36 33 85 55

أبو موسى 36 33 85 55