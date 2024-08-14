شكرا لقرائتكم خبر عن إشراك الشباب بالعمل السياسى أولوية وإنشاء قاعدة إلكترونية بالكفاءات لتمكينهم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، العمل على تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى، وإنشاء قاعدة إلكترونية تشمل الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسؤولية العمل السياسى والإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية، ووضع برامج لتأهيل الكوادر الشابة فى المجالات الإدارية والقيادية.

يأتى ذلك فى ضوء ما يتضمنه البرنامج الحكومة الذى يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2027) من سياسات ورؤية متكاملة تحت عنوان "الشباب شركاء اليوم وقادة الغدة بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، وتوفير البيئة الملائمة لهم ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع القرار والمشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية.

ويتضمن البرنامج الحكومى، العمل على تنظيم ورش عمل وفعاليات تثقيفية حول قضايا الشباب وحقوقهم. التوسع فى برنامج أهل مصر " لشباب المحافظات الحدودية ليشمل فئة النشء، والذى يهدف لتثقيف شباب المحافظات الحدودية وزيارتهم للمشروعات القومية والمناطق السياحية وتقديم دورات لتنمية المهارات والأمن القومى والتثقيف السياسى العام،تعزيز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التى تعكس هوية وتراث الشباب المصرى والتوسع فى المبادرات التى تعمل على اكتشاف المواهب المختلفة.

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل فى حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومى المصرى المصرى تنافسى السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.