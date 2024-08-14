كوفيد 19.. ارتفاع عدد الأطفال المصابين بكورونا خلال الشهر الجاري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس، من خلال بيانات المستشفيات أن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية ارتفع خلال الشهر الجاري.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، فقد شهدت كوريا الجنوبية زيادة في عدد الحالات وسط الموجة الصيفية لتفشي الفيروس.

واظهرت البيانات التي جمعتها جمعية مستشفيات الأطفال الكورية، أنه في 42 مستشفى لطب الأطفال، كان هناك 1,080 طفلا مريضا بكوفيد-19 في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس، مقارنة بـ 387 طفلا مريضا في الفترة من 22 إلى 26 يوليو.

فيما بلغ عدد مرضى كوفيد-19 من الأطفال 301 طفل في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس في إقليمي "تشونغ تشيونغ"، مقارنة بـ 54 طفلا فقط في الفترة من 22 إلى 26 يوليو.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية "تشوي يونغ-جيه":"معظم مرضى كوفيد-19 من الأطفال لا تظهر عليهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، مما يسمح للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر، ونظرا لأن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو السكري يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة لعدوى الفيروس، فيجب عليهم زيارة المستشفى لإجراء الفحوصات إضافية والعلاج إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية".

توقعات بوصول موجة كورونا الصيفية لذروتها آخر الشهر الجاري



وقد نجمت الموجة الأخيرة عن السلالة الفرعية "KP.3" من السلالة "أوميكرون" سريعة الانتشار، وتمثل 45.5% من إجمالي الحالات في الشهر الماضي، وهي السبب أيضا في التفشي الصيفي للمرض في أماكن أخرى حول العالم.

وغي وقت سابق توقعت السلطات الصحية فيأن تصل الموجة الصيفية من كوفيد-19 إلى ذروتها في أواخر الشهر الجاري.