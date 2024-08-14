رغم العطل المفاجئ.. ملايين الأشخاض شاهدوا مقابلة ماسك وترامب بالكامل

ياسر رشاد - القاهرة - على الرغم من العطل المفاجئ الذي تسبب في تأخير ميعاد المقابلة، والذي علله ماسك بهجوم سيبراني شاهد أكثر من 25 مليون على منصة "إكس" مقابلة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، حسبما أفاد مقر حملة ترامب الانتخابية.



وذكرت الخدمة الصحفية لمقر حملة ترامب أن "25 مليون مستخدم حتى ظهر اليوم شاهدوا المقابلة بالكامل من البداية إلى النهاية".

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن نجاح ترامب "غير مسبوق"، وعدد مشاهدات مقابلته ليس لها نظائر تاريخية.

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل. وكان من المفترض أن يمثل الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، لكن بعد أدائه الكارثي في ​​مناظرة يونيو ضد ترامب، قرر في يوم 21 يوليو الانسحاب من السباق ودعم ترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لتمثل الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات.