الادعاء العام الأمريكي يوجه اتهامات إلى 26 متظاهراً

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الادعاء العام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اتهامات إلى 26 متظاهرا أغلقوا جسر البوابة الذهبية لساعات في أبريل للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأعلن مكتب المدعي العام في سان فرانسيسكو توجيه تهم إلى المحتجين بالتآمر على ارتكاب جناية، والاحتجاز غير المشروع، والتعدي على ممتلكات الغير، وعرقلة الطرق، والتجمع غير القانوني، وعدم الامتثال للأمر القانوني لضابط يرتدي زيا رسميا.

وقال ممثلو الادعاء إن الاحتجاج حاصر مئات السائقين "الذين لم يكن لديهم خيار سوى البقاء محاصرين على الطريق السريع لعدة ساعات".

وكانت المظاهرة التي جرت في الخامس عشر من أبريل واحدة من المظاهرات العديدة التي نظمها المحتجون المؤيدون للفلسطينيين الذين أغلقوا الطرق في مختلف أنحاء البلاد، مما تسبب في اختناقات مرورية وإغلاق مؤقت للطرق المؤدية إلى بعض المطارات الأكثر استخداما في البلاد.

وتعطلت حركة المرور لساعات بعد أن أغلق المتظاهرون الحارات المرورية بالمركبات، مما أدى إلى توقف تام لحركة المركبات والمشاة والدراجات على جسر البوابة الذهبية.

وكانت المظاهرة جزءا من الاحتجاجات المنسقة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل.