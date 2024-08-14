كوريا الشمالية: خطاب رئيس الوزراء الياباني “ وقح ”

ياسر رشاد - القاهرة - انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، خطاب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأخير الذي دعا فيه إلى عالم خال من الأسلحة النووية، واتهمت اليابان بالتظاهر بأنها ضحية لها.



ووصفت كوريا الشمالية الخطاب بأنه "وقح"، واتهمت اليابان بإيواء أجندة خفية من خلال الترويج للمبادئ الثلاثة غير النووية التي عفا عليها الزمن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تعليق: "الحقيقة هي أن اليابان، التي لديها القدرة الكاملة على تصنيع وامتلاك أسلحة نووية في أي لحظة، تسعى الآن إلى الحصول على مبرر ومساحة لإضفاء الشرعية على هذه القدرة".

كما سلطت كوريا الشمالية الضوء على طموحات اليابان في الحصول على أسلحة نووية، مشيرة إلى جهود طوكيو لتعزيز التعاون الدفاعي ضمن الشراكة الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، المعروفة باسم "أوكوس" (AUKUS).

وقد أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تلك الاتفاقية الأمنية في عام 2021 لمواجهة عدوانية الصين.

وخلال مراسم تذكارية أقيمت يوم 6 أغسطس بمناسبة الذكرى السنوية للقصف الذري على هيروشيما، أكد كيشيدا التزام اليابان "بالمبادئ الثلاثة غير النووية" المتمثلة في عدم امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو السماح بإدخالها.

وقال رئيس الوزراء إنه من واجب اليابان العمل بشكل مطرد نحو تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي شهدت استخدام الأسلحة النووية