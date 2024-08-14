حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد، وتنشط رياح على كافة الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما ييى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 27

العاصمة الإدارية 36 27

6 أكتوبر 36 26

بنها 35 26

دمنهور 33 26

وادي النطرون 35 26

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 34 26

الزقازيق 35 27

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 25

دمياط 32 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 37 26

السويس 37 27

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 39 27

نخل 36 20

كاترين 34 19

الطور 39 29

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 33 25

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 33 24

سيوة 38 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 32

شلاتين 41 31

حلايب 37 32

أبو رماد 40 31

رأس حدربة 37 30

الفيوم 36 26

بني سويف 37 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 29

الأقصر 43 30

أسوان 43 31

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 45 31