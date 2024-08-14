شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا والاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

تُولى الدولة منظومة التعليم الفنى اهتماما خاصا، وفى خطة التنمية للعام المالى الجديد تستهدف الحكومة إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا.

وتضمنت الخطة أيضا، عددا من الإجراءات للنهوض بالتعليم العالى، حيث تعمل الحكومة خلال العام المالى الجارى على استكمال توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين، واستكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدنى بعدد 27 جامعة حكومية.

ووضعت الحكومة حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.